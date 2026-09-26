Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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26.09.2026 10:02:00
Nvidia vs. Broadcom: Whose AI Bull Case is Better?
Nvidia (NASDAQ: NVDA) is at the top of the AI computing food chain, holding the largest market share by far and being quite a bit larger than most of its competitors. However, Broadcom (NASDAQ: AVGO) is taking a different approach to the AI computing world and also looks like a strong contender, especially as its custom AI chips gain popularity.
Both of these make for fantastic AI investments and are easily in my top five best stocks to buy now, but which one has the better bull case? Let's take a look.
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