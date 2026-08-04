NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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04.08.2026 10:05:51
Nvidia will soon face a chip limit, warns Huawei’s top scientist
It will eventually be impossible to continually shrink and make integrated circuits more dense, says Liao HengWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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