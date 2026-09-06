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WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007

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06.09.2026 17:30:00

Nvidia's Critical Shift Beyond GPUs Could Fuel a New Growth Phase

Nvidia (NASDAQ: NVDA) is moving beyond selling GPUs by helping build the infrastructure that its clients could depend on for decades. Just one AI factory project, for example, creates an intriguing possibility: long-lived facilities that can be upgraded with new generations of Nvidia technology, potentially extending demand far beyond a single chip cycle.Stock prices used were the market prices of Aug. 21, 2026. The video was published on Sept. 4, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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