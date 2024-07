NYSE-Handel: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen

Am Montag sprang der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss um 0,32 Prozent auf 40 415,44 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 14,040 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,757 Prozent stärker bei 40 592,35 Punkten in den Handel, nach 40 287,53 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Montag sein Tagestief bei 40 222,77 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 40 472,53 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 39 150,33 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.04.2024, lag der Dow Jones noch bei 38 239,98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, bewegte sich der Dow Jones bei 35 227,69 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 7,16 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 41 376,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Zählern markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Nike (+ 2,97 Prozent auf 74,86 USD), Salesforce (+ 2,60 Prozent auf 254,08 USD), Amgen (+ 1,41 Prozent auf 335,97 USD), Microsoft (+ 1,33 Prozent auf 442,94 USD) und Intel (+ 1,18 Prozent auf 33,37 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Verizon (-6,08 Prozent auf 39,09 USD), Walt Disney (-1,68 Prozent auf 94,13 USD), Chevron (-1,36 Prozent auf 156,99 USD), UnitedHealth (-1,20 Prozent auf 558,53 USD) und Cisco (-1,06 Prozent auf 46,82 USD) unter Druck.

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 16 806 018 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,161 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,07 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,45 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at