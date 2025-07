Börse New York: Dow Jones legt schlussendlich zu

Der Dow Jones zeigte am Freitag eine positive Tendenz.

Zum Handelsende notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0,47 Prozent fester bei 44 901,92 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 17,811 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 44 776,41 Zählern und damit 0,185 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (44 693,91 Punkte).

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 44 650,59 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 44 944,46 Punkten erreichte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der Dow Jones bereits um 1,20 Prozent. Vor einem Monat, am 25.06.2025, wies der Dow Jones 42 982,43 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 25.04.2025, wurde der Dow Jones mit 40 113,50 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 25.07.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 39 935,07 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 5,92 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 45 054,36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Goldman Sachs (+ 1,36 Prozent auf 728,98 USD), McDonalds (+ 1,35 Prozent auf 298,47 USD), 3M (+ 1,32 Prozent auf 151,27 USD), Nike (+ 1,13 Prozent auf 76,27 USD) und American Express (+ 1,09 Prozent auf 311,61 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Johnson Johnson (-0,74 Prozent auf 168,30 USD), Amgen (-0,64 Prozent auf 306,58 USD), Chevron (-0,64 Prozent auf 154,84 USD), Walt Disney (-0,39 Prozent auf 121,47 USD) und Travelers (-0,36 Prozent auf 261,05 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 26 000 042 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,607 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,34 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

