NYSE-Handel: Dow Jones am Mittwochmittag mit Zuschlägen

Um 18:00 Uhr steht im NYSE-Handel ein Plus von 0,53 Prozent auf 41 172,07 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 14,316 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 1,69 Prozent leichter bei 40 263,78 Punkten, nach 40 954,48 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 40 849,71 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 41 174,25 Punkten.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 2,58 Prozent. Vor einem Monat, am 17.06.2024, lag der Dow Jones-Kurs bei 38 778,10 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.04.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 37 753,31 Punkten auf. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 17.07.2023, bei 34 585,35 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 9,17 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 41 174,25 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten registriert.

Dow Jones-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit UnitedHealth (+ 3,44 Prozent auf 567,77 USD), Johnson Johnson (+ 3,26 Prozent auf 155,93 USD), Chevron (+ 1,79) Prozent auf 160,59 USD), Travelers (+ 1,67 Prozent auf 221,42 USD) und Intel (+ 1,66 Prozent auf 34,91 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Amazon (-2,84 Prozent auf 187,53 USD), Apple (-2,66 Prozent auf 228,58 USD), Microsoft (-1,92 Prozent auf 440,90 USD), Salesforce (-1,48 Prozent auf 252,25 USD) und Walt Disney (-1,46 Prozent auf 97,03 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 11 326 777 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,298 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Die Verizon-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,48 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at