NYSE-Handel Dow Jones fällt zum Ende des Mittwochshandels zurück

Der Dow Jones bewegte sich am dritten Tag der Woche kaum.

Letztendlich schloss der Dow Jones nahezu unverändert (minus 0,12 Prozent) bei 34 112,27 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 10,615 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,225 Prozent auf 34 075,65 Punkte an der Kurstafel, nach 34 152,60 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 33 996,20 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 34 252,75 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0,058 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, wies der Dow Jones 33 407,58 Punkte auf. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 08.08.2023, bei 35 314,49 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.11.2022, stand der Dow Jones noch bei 33 160,83 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 2,95 Prozent aufwärts. Bei 35 679,13 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 31 429,82 Punkten registriert.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Amgen (+ 0,79 Prozent auf 273,26 USD), Microsoft (+ 0,74 Prozent auf 363,20 USD), Apple (+ 0,59 Prozent auf 182,89 USD), JPMorgan Chase (+ 0,49 Prozent auf 144,72 USD) und Home Depot (+ 0,39 Prozent auf 295,92 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Walgreens Boots Alliance (-3,00 Prozent auf 21,00 USD), Intel (-2,19 Prozent auf 37,92 USD), Chevron (-1,39 Prozent auf 142,40 USD), Honeywell (-1,07 Prozent auf 184,62 USD) und 3M (-0,89 Prozent auf 92,32 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 13 394 502 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 2,622 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert mit 6,48 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,10 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

