Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 nachmittags mit Abgaben

Um 20:02 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,27 Prozent schwächer bei 24 543,77 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,057 Prozent auf 24 597,40 Punkte an der Kurstafel, nach 24 611,35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24 505,14 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 632,86 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 23 415,42 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, den Stand von 22 679,01 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 20 060,69 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 17,01 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 24 781,73 Punkten. 16 542,20 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit AstraZeneca (+ 2,72 Prozent auf 76,15 USD), Amgen (+ 2,33 Prozent auf 280,36 USD), NVIDIA (+ 2,23 Prozent auf 185,90 USD), Charter A (+ 1,97 Prozent auf 281,56 USD) und American Electric Power (+ 1,95 Prozent auf 111,92 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil MercadoLibre (-6,28 Prozent auf 2 344,28 USD), Baker Hughes (-4,57 Prozent auf 48,24 USD), PayPal (-4,56 Prozent auf 57,72 EUR), Atlassian (-3,58 Prozent auf 159,40 USD) und Datadog A (-3,52 Prozent auf 140,15 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 37 608 138 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,689 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Die Comcast-Aktie verzeichnet mit 7,34 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,23 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at