Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 letztendlich mit Kursplus

Zum Handelsende wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Zum Handelsschluss notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,28 Prozent stärker bei 24 679,99 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,057 Prozent auf 24 597,40 Punkte an der Kurstafel, nach 24 611,35 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 24 691,23 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 505,14 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 23 415,42 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 22 679,01 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2024, den Wert von 20 060,69 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 17,66 Prozent zu. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 781,73 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Warner Bros Discovery (+ 3,53 Prozent auf 19,53 USD), AstraZeneca (+ 3,49 Prozent auf 76,72 USD), Amgen (+ 3,00 Prozent auf 282,20 USD), NVIDIA (+ 2,60 Prozent auf 186,58 USD) und American Electric Power (+ 2,48 Prozent auf 112,50 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen MercadoLibre (-6,57 Prozent auf 2 336,94 USD), PayPal (-4,56 Prozent auf 57,72 EUR), Baker Hughes (-3,62 Prozent auf 48,72 USD), Atlassian (-3,39 Prozent auf 159,70 USD) und Workday (-2,81 Prozent auf 240,73 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 65 402 571 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,689 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,34 zu Buche schlagen. Mit 6,23 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

