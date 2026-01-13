NYSE-Handel Dow Jones sackt ab

Am Dienstag verliert der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0,61 Prozent auf 49 287,72 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 19,288 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,183 Prozent auf 49 499,67 Punkte an der Kurstafel, nach 49 590,20 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49 616,95 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 49 208,61 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, lag der Dow Jones bei 48 458,05 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 13.10.2025, einen Stand von 46 067,58 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.01.2025, stand der Dow Jones noch bei 42 297,12 Punkten.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Boeing (+ 2,81 Prozent auf 246,54 USD), Johnson Johnson (+ 1,71 Prozent auf 213,30 USD), Caterpillar (+ 1,70 Prozent auf 640,50 USD), Walmart (+ 1,57 Prozent auf 119,82 USD) und Chevron (+ 1,44 Prozent auf 164,68 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Visa (-4,66 Prozent auf 327,20 USD), Salesforce (-4,60 Prozent auf 247,46 USD), JPMorgan Chase (-3,15 Prozent auf 314,26 USD), Verizon (-1,62 Prozent auf 39,20 USD) und Microsoft (-1,53 Prozent auf 469,88 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 12 543 765 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 3,852 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,36 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,98 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

