NYSE-Handel: Dow Jones schlussendlich freundlich

Zum Handelsschluss sprang der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,65 Prozent auf 44 713,58 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 19,030 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,246 Prozent auf 44 533,75 Punkte an der Kurstafel, nach 44 424,25 Punkten am Vortag.

Bei 44 026,27 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 44 727,85 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 27.12.2024, betrug der Dow Jones-Kurs 42 992,21 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, einen Wert von 42 114,40 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, bei 38 109,43 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 5,48 Prozent. Bei 44 727,85 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 41 844,89 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Johnson Johnson (+ 4,13 Prozent auf 152,89 USD), Salesforce (+ 3,96 Prozent auf 347,10 USD), Travelers (+ 3,78 Prozent auf 251,01 USD), Procter Gamble (+ 3,38 Prozent auf 169,66 USD) und Apple (+ 3,18 Prozent auf 229,86 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen NVIDIA (-16,97 Prozent auf 118,42 USD), Cisco (-5,06 Prozent auf 59,08 USD), Caterpillar (-3,10 Prozent auf 394,98 USD), Microsoft (-2,14 Prozent auf 434,56 USD) und American Express (-1,53 Prozent auf 316,42 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 209 956 162 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,335 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8,39 erwartet. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,92 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at