NYSE-Handel Dow Jones zeigt sich am Mittwochmittag leichter

So bewegt sich der Dow Jones mittags.

Der Dow Jones sinkt im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0,23 Prozent auf 39 239,53 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 14,197 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,568 Prozent auf 39 108,25 Punkte an der Kurstafel, nach 39 331,85 Punkten am Vortag.

Bei 39 411,17 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 39 235,76 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der Dow Jones bereits um 0,136 Prozent zu. Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 03.06.2024, bei 38 571,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.04.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 39 127,14 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 03.07.2023, den Wert von 34 418,47 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 4,04 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 40 077,40 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 37 122,95 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Salesforce (+ 1,73 Prozent auf 260,63 USD), Caterpillar (+ 0,95 Prozent auf 330,86 USD), McDonalds (+ 0,80) Prozent auf 249,78 USD), Coca-Cola (+ 0,54 Prozent auf 63,49 USD) und Walt Disney (+ 0,46 Prozent auf 98,44 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen UnitedHealth (-1,68 Prozent auf 489,86 USD), Merck (-1,27 Prozent auf 126,10 USD), Amgen (-1,13 Prozent auf 307,27 USD), Amazon (-1,10 Prozent auf 197,81 USD) und Nike (-1,01 Prozent auf 75,27 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 5 281 131 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im Dow Jones mit 3,159 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 8,96 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,53 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at