NYSE-Handel Dow Jones zeigt sich schwächer

Am Donnerstag steht der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE 0,56 Prozent im Minus bei 38 823,23 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 12,874 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,029 Prozent stärker bei 39 054,58 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 39 043,32 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 39 160,25 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 38 798,69 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der Dow Jones bereits um 0,403 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 14.02.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 38 424,27 Punkten. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 14.12.2023, mit 37 248,35 Punkten bewertet. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 14.03.2023, den Wert von 32 155,40 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 2,94 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 39 282,28 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Microsoft (+ 2,82 Prozent auf 426,81 USD), Amazon (+ 1,49 Prozent auf 179,19 USD), Apple (+ 1,38 Prozent auf 173,50 USD), Chevron (+ 0,81 Prozent auf 155,14 USD) und Caterpillar (+ 0,28 Prozent auf 342,49 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Merck (-1,92 Prozent auf 119,82 USD), Verizon (-1,83 Prozent auf 39,53 USD), Honeywell (-1,64 Prozent auf 196,45 USD), JPMorgan Chase (-1,60 Prozent auf 188,31 USD) und IBM (-1,41 Prozent auf 193,92 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 13 208 667 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,822 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,69 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

