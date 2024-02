NYSE-Handel: Dow Jones zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0,42 Prozent stärker bei 38 587,26 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 11,545 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,134 Prozent auf 38 372,67 Punkte an der Kurstafel, nach 38 424,27 Punkten am Vortag.

Bei 38 397,94 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 38 617,07 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0,180 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, einen Wert von 37 592,98 Punkten auf. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 15.11.2023, bei 34 991,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.02.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 34 128,05 Punkten auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 2,31 Prozent zu. Bei 38 927,08 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Walgreens Boots Alliance (+ 3,25 Prozent auf 22,24 USD), Dow (+ 1,92 Prozent auf 54,61 USD), Intel (+ 1,86 Prozent auf 45,01 USD), Goldman Sachs (+ 1,60 Prozent auf 384,09 USD) und Honeywell (+ 1,35 Prozent auf 197,50 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Cisco (-3,12 Prozent auf 48,71 USD), Amgen (-0,98 Prozent auf 287,23 USD), Microsoft (-0,76 Prozent auf 406,38 USD), Apple (-0,31 Prozent auf 183,58 USD) und 3M (-0,09 Prozent auf 92,34 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Cisco-Aktie aufweisen. 2 277 494 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,813 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at