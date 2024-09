NYSE-Handel: So entwickelt sich der Dow Jones mittags

Der Dow Jones notiert am Freitagmittag im Plus.

Um 18:00 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 1,01 Prozent stärker bei 41 510,03 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 13,766 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,571 Prozent schwächer bei 40 862,11 Punkten, nach 41 096,77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 41 128,70 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 41 533,84 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 2,35 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 13.08.2024, den Stand von 39 765,64 Punkten. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 13.06.2024, mit 38 647,10 Punkten bewertet. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 13.09.2023, einen Stand von 34 575,53 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 10,06 Prozent aufwärts. Bei 41 585,21 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Intel (+ 2,04 Prozent auf 19,76 USD), Caterpillar (+ 2,00 Prozent auf 346,36 USD), IBM (+ 1,98 Prozent auf 215,80 USD), Home Depot (+ 1,86 Prozent auf 381,39 USD) und Chevron (+ 1,65 Prozent auf 141,51 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen JPMorgan Chase (-0,53 Prozent auf 205,51 USD), Boeing (-0,42 Prozent auf 162,08 USD), Coca-Cola (+ 0,04 Prozent auf 71,26 USD), Amazon (+ 0,20 Prozent auf 187,38 USD) und Johnson Johnson (+ 0,26 Prozent auf 165,06 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 242 868 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 3,056 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,12 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at