Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|
05.11.2025 11:23:10
OCBC appoints Melvyn Low as group chief strategy and transformation officer
The industry veteran has held senior positions in cash management, trade and securities services at various regional and global banksWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)mehr Nachrichten
|
07.11.25
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
06.11.25
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 fällt am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
06.11.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.at)
|
05.11.25
|Companies rethink investment strategy as US tariffs start to bite (Financial Times)
|
05.11.25
|Companies rethink investment strategy as US tariffs start to bite (Financial Times)
|
04.11.25
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
04.11.25
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Strategy (ex MicroStrategy)
|208,80
|0,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.