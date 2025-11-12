Occidental Petroleum: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Occidental Petroleum hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,980 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Occidental Petroleum in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,73 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,68 Milliarden USD im Vergleich zu 7,09 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at