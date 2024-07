Oddo-Empfehlung treibt Sartorius-Aktie an

Die Aktien von Sartorius haben ihre Erholung vom Jahrestief am Donnerstag fortgesetzt.

Mit 228,60 Euro kosteten die Papiere des Laborausrüsters am Vormittag fast 15 Prozent mehr als am Dienstag, als sie mit knapp unter 200 Euro das tiefste Niveau seit März 2020 erreicht hatten. Im weiteren Verlauf notieren sie via XETRA 2,94 Prozent höher bei 227,40 Euro. Auch jetzt sind sie mit einem Drittel Jahresverlust immer noch schwächster DAX -Wert 2024. Analyst Oliver Metzger von Oddo BHF ist aber optimistisch, dass sich das ändert, und empfahl die Sartorius -Papiere mit einem Kursziel von 260 Euro.

Der Experte geht davon aus, dass die Göttinger schneller wachsen als der Biopharma-Markt. Zudem dürfte der belastende Lagerbestandsabbau der Kunden bald enden. Das Auftragsverhalten habe sich allerdings geändert - Orders fielen kleiner aus, kämen dafür aber öfter. Der Auftragseingang könnte daher im Vergleich weiterhin optisch schwächeln, bis sich das neue Verhalten in den Werten eingespielt habe. Das Umsatzwachstum dürfte da schneller anziehen, so Metzger.

Die Papiere der Tochter Sartorius Stedim Biotech zeigten an der Euronext ein ähnliches Bild. Auch hier gab es von Metzger eine Empfehlung.

/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)