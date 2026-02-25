Offerpad Solutions A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Offerpad Solutions A hat am 23.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -0,24 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,630 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 34,52 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 114,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 174,3 Millionen USD umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,540 USD beziffert. Im Vorjahr waren -2,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 567,81 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 38,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 918,82 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at