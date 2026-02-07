Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
|
07.02.2026 16:30:00
Oklo Stock Faces a High-Stakes Nuclear Moment
Oklo (NYSE: OKLO) is positioning itself as a critical power source for AI and data centers, backed by Meta's massive nuclear deal. I break down the upside, the risks, and why this stock could either soar or collapse as commercialization approaches.Stock prices used were the market prices of Feb. 2, 2026. The video was published on Feb. 5, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Oklo
|
10.11.25
|Ausblick: Oklo legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Inside Oklo: the $20bn nuclear start-up still waiting to power up (Financial Times)
|
10.08.25
|Ausblick: Oklo zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Oklo
Aktien in diesem Artikel
|Oklo
|71,10
|14,42%
