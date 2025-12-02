Okta, Inc. Q3 Earnings Summary

(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Okta, Inc. (OKTA):

Earnings: $43 million in Q3 vs. $16 million in the same period last year. EPS: $0.24 in Q3 vs. $0.00 in the same period last year. Excluding items, Okta, Inc. reported adjusted earnings of $152 million or $0.82 per share for the period.

Revenue: $742 million in Q3 vs. $665 million in the same period last year.