Okta Aktie

Okta für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DNKR / ISIN: US6792951054

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.12.2025 22:14:32

Okta, Inc. Q3 Earnings Summary

(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Okta, Inc. (OKTA):

Earnings: $43 million in Q3 vs. $16 million in the same period last year. EPS: $0.24 in Q3 vs. $0.00 in the same period last year. Excluding items, Okta, Inc. reported adjusted earnings of $152 million or $0.82 per share for the period.

Revenue: $742 million in Q3 vs. $665 million in the same period last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Okta Incmehr Nachrichten