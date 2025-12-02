Okta Aktie
WKN DE: A2DNKR / ISIN: US6792951054
|
02.12.2025 22:14:32
Okta, Inc. Q3 Earnings Summary
(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Okta, Inc. (OKTA):
Earnings: $43 million in Q3 vs. $16 million in the same period last year. EPS: $0.24 in Q3 vs. $0.00 in the same period last year. Excluding items, Okta, Inc. reported adjusted earnings of $152 million or $0.82 per share for the period.
Revenue: $742 million in Q3 vs. $665 million in the same period last year.
