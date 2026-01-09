Lear Aktie
WKN DE: A0YERL / ISIN: US5218652049
|
10.01.2026 00:24:52
Oldfield Partners Keeps Adding to Its 2nd-Largest Position in Lear Stock (LEA)
On Jan. 9, 2026, Oldfield Partners LLP disclosed a buy of 33,313 shares of Lear (NYSE:LEA), an estimated $3.56 million trade based on quarterly average pricing.According to a Jan. 9, 2026, SEC filing, Oldfield bought 33,313 additional shares of Lear during the fourth quarter. The value of the fund’s Lear position at quarter-end increased by $12.37 million, a figure reflecting both the share price increase and the impact of stock price changes.Lear now represents 20.93% of Oldfield’s 13F assets under management.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lear Corp
|
30.10.25
|Ausblick: Lear präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: Lear zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
24.07.25
|Ausblick: Lear zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)