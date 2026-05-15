OM Metals Infraprojects: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

OM Metals Infraprojects hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,41 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 1,60 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,72 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 2,10 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,54 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,00 Milliarden INR – eine Minderung um 29,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7,13 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at