Omada Health Incorporation Registered Shs Aktie

Omada Health Incorporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A4193B / ISIN: US68170A1088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
27.10.2025 15:25:53

Omada Health Appoints Thomas Tsang As Chief Medical Officer

(RTTNews) - Omada Health (OMDA), Monday announced the appointment of Thomas Tsang as Chief Medical Officer.

Tsang will lead Omada's clinical organization while advancing clinical quality, outcomes, strategy, and innovation across Omada's multi-condition platform.

"Dr. Tsang's exceptional track record in building a virtual care delivery platform makes him the ideal clinical leader to help drive Omada's next phase of growth," said Sean Duffy, CEO and Co-Founder of Omada Health. "As founding CEO and later Chief Strategy Officer of Valera Health, he successfully scaled virtual specialty care while maintaining clinical excellence and expanding access to underserved populations. His rare combination of hands-on clinical practice, policy expertise, and engagement in the national healthcare quality framework will be instrumental as we work to bend the curve of chronic disease."

Tsang currently serves on the boards of Blue Cross and Blue Shield of Kansas City and the National Committee for Quality Assurance (NCQA).

His earlier experience includes serving as Chief Medical Officer of Merck Healthcare Services and Solutions, a Merck subsidiary focused on digital health solutions.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Omada Health Incorporation Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu Omada Health Incorporation Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Omada Health Incorporation Registered Shs 26,04 0,66% Omada Health Incorporation Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung im Handelsstreit: ATX in Grün -- DAX wenig bewegt -- US-Börsen knacken neue Rekorde -- Märkte in Fernost letztlich höher - Nikkei erstmals über 50.000-Punkte-Marke
Am heimischen Aktienmarkt zeigt sich ein kleines Plus am Montag, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kommt. Die US-Börsen verbuchen Gewinne. An den asiatischen Aktienmärkten ging es zum Wochenauftakt klar nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen