One Stop Systems Aktie
WKN DE: A2JDGD / ISIN: US68247W1099
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12.11.2026 22:27:21
One Stop Systems Awarded New $1 Mln Defense Production Order For GNSS Testing
(RTTNews) - On Thursday, One Stop Systems (OSS) received a new $1 million production order from a defense and intelligence contractor for a next-generation GNSS testing platform.
This marks the customer's 10th order since May 2025, bringing total orders under the program to approximately $6 million. OSS expects further order opportunities in 2027 and 2028.
Since May 2025, OSS has received 10 orders worth nearly $6 million, highlighting the potential for long-term production opportunities in defense and commercial markets.
OSS will supply its Gen 5 PCIe 4U short-depth server for the customer's next-generation GNSS simulation platform, supporting expected 2027 demand. The platform is designed to test CRPA antennas and simulate multiple threats, including signal jamming, spoofing, and repeating.
On Nasdaq, the shares are trading at $4.7200 in the after hours. The shares closed Thursday's regular trading 3.48 percent down.
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