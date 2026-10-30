OneSpan Inc. Q3 Profit Climbs

(RTTNews) - OneSpan Inc. (OSPN) released earnings for its third quarter that Increases, from last year

The company's earnings totaled $7.80 million, or $0.20 per share. This compares with $6.51 million, or $0.17 per share, last year.

Excluding items, OneSpan Inc. reported adjusted earnings of $13.58 million or $0.35 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 12.0% to $63.88 million from $57.06 million last year.

OneSpan Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $7.80 Mln. vs. $6.51 Mln. last year. -EPS: $0.20 vs. $0.17 last year. -Revenue: $63.88 Mln vs. $57.06 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 254 M To $ 254 M