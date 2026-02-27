OneSpan Aktie
WKN DE: A2JNEB / ISIN: US68287N1000
|
27.02.2026 05:24:37
OneSpan Inc. Q4 Profit Advances
(RTTNews) - OneSpan Inc. (OSPN) announced earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $43.54 million, or $1.13 per share. This compares with $28.79 million, or $0.72 per share, last year.
Excluding items, OneSpan Inc. reported adjusted earnings of $14.03 million or $0.36 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 2.9% to $62.92 million from $61.17 million last year.
OneSpan Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $43.54 Mln. vs. $28.79 Mln. last year. -EPS: $1.13 vs. $0.72 last year. -Revenue: $62.92 Mln vs. $61.17 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
