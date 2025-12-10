General Motors Aktie
WKN DE: A1C9CM / ISIN: US37045V1008
10.12.2025 07:41:00
Opel Astra Facelift: Front geglättet, Batterie vergrößert
Drei Jahre nach dem Start modernisiert Opel seinen Bestseller Astra behutsam. Technisch wie optisch bleiben die Veränderungen gering.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
