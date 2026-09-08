OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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08.09.2026 22:57:09
OpenAI says it cracked 90-year-old maths problem in 88 hours
OpenAI's claim that it solved parts of Navier-Stokes equations has quickly stirred controversy.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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