OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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29.09.2026 05:51:26
OpenAI shelves new AI model amid safety concerns
The decision comes amid a broader push within the industry to slow the development of increasingly powerful and autonomous systems until safety measures can catch up.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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