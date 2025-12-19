Opendoor Technologies Aktie

Opendoor Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QHR0 / ISIN: US6837121036

19.12.2025 10:18:00

Opendoor Technologies Stock Is Up 320% in 2025. Is It a Buy for 2026?

When a stock surges by more than 300% in a single year, it's usually because the underlying company is producing impressive revenue and earnings growth, or because it has secured a game-changing new deal with an important customer. But occasionally, the reason is far more speculative.Opendoor Technologies (NASDAQ: OPEN) stock opened this year at $1.59, and by June, it had plunged to $0.51. However, it has since rocketed to $6.70 -- not because its business has materially improved, but because retail traders whipped up a frenzy in the stock using social media platforms like Reddit and X (formerly Twitter).Is there room for further upside in 2026, or will this incredible run end in tears for investors?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
