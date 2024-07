Optimismus in Europa: STOXX 50 am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Am Mittwoch notiert der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,70 Prozent stärker bei 4 522,04 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,224 Prozent auf 4 500,81 Punkte an der Kurstafel, nach 4 490,74 Punkten am Vortag.

Bei 4 522,33 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 500,70 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,252 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 03.06.2024, den Wert von 4 498,77 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 03.04.2024, einen Wert von 4 410,15 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.07.2023, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 3 988,32 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 10,51 Prozent. Bei 4 584,77 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Diageo (+ 2,25 Prozent auf 25,19 GBP), UniCredit (+ 2,09 Prozent auf 36,50 EUR), Rio Tinto (+ 1,97 Prozent auf 52,72 GBP), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,82 Prozent auf 39,25 EUR) und National Grid (+ 1,48 Prozent auf 9,06 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,75 Prozent auf 448,30 EUR), Zurich Insurance (-0,67 Prozent auf 473,60 CHF), BP (-0,36 Prozent auf 4,83 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,33 Prozent auf 28,60 GBP) und Roche (-0,20 Prozent auf 248,00 CHF).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Enel-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 10 089 395 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 594,428 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,57 erwartet. Die HSBC-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,76 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at