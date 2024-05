Optimismus in Frankfurt: Anleger lassen MDAX schlussendlich steigen

Am Montag verbuchte der MDAX via XETRA zum Handelsende Gewinne in Höhe von 0,67 Prozent auf 26 351,92 Punkte. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 238,400 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,015 Prozent stärker bei 26 179,30 Punkten, nach 26 175,48 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 26 179,30 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 356,97 Zählern.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 27 043,04 Punkten gehandelt. Der MDAX notierte noch vor drei Monaten, am 29.01.2024, bei 26 101,78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, wurde der MDAX auf 27 855,08 Punkte taxiert.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1,81 Prozent. Bei 27 286,23 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Delivery Hero (+ 4,49 Prozent auf 27,02 EUR), Aroundtown SA (+ 4,47 Prozent auf 2,05 EUR), EVOTEC SE (+ 4,22) Prozent auf 9,63 EUR), Nordex (+ 3,92 Prozent auf 13,26 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 3,29 Prozent auf 38,65 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil AIXTRON SE (-4,16 Prozent auf 21,87 EUR), MorphoSys (-3,24 Prozent auf 65,65 EUR), Siltronic (-2,04 Prozent auf 74,50 EUR), FUCHS SE VZ (-2,03 Prozent auf 43,34 EUR) und HelloFresh (-1,33 Prozent auf 6,65 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 962 562 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX mit 18,412 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick

2024 hat die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Mit 16,77 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

