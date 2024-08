Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels steigen

Der LUS-DAX hält am Donnerstag an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Donnerstag verbucht der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,05 Prozent auf 18 483,00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 18 511,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 435,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.07.2024, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 18 490,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.05.2024, lag der LUS-DAX-Kurs bei 18 654,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 22.08.2023, bei 15 684,50 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 10,39 Prozent aufwärts. 18 888,50 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Deutsche Bank (+ 1,81 Prozent auf 14,26 EUR), Siemens Energy (+ 1,62 Prozent auf 25,06 EUR), Zalando (+ 0,95 Prozent auf 24,48 EUR), Sartorius vz (+ 0,80 Prozent auf 239,80 EUR) und Infineon (+ 0,78 Prozent auf 32,36 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Bayer (-0,43 Prozent auf 27,99 EUR), Covestro (-0,41 Prozent auf 53,64 EUR), Brenntag SE (-0,34 Prozent auf 64,82 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,26 Prozent auf 37,89 EUR) und BMW (-0,12 Prozent auf 83,46 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 796 551 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 228,517 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

2024 weist die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,82 Prozent die höchste Dividendenrendite.

