Optimismus in Frankfurt: Das macht der MDAX am Mittwochmittag

Mit dem MDAX geht es am Mittwochmittag aufwärts.

Um 12:10 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,21 Prozent höher bei 27 144,37 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 266,472 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0,042 Prozent leichter bei 27 075,77 Punkten, nach 27 087,10 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 27 244,02 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 27 067,90 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 0,659 Prozent. Der MDAX stand vor einem Monat, am 23.09.2024, bei 25 996,06 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 23.07.2024, bei 25 298,47 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 23.10.2023, den Stand von 24 079,62 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 1,14 Prozent. Bei 27 641,56 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 23 476,10 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit Delivery Hero (+ 5,17 Prozent auf 41,12 EUR), HelloFresh (+ 2,17 Prozent auf 8,85 EUR), TUI (+ 1,83 Prozent auf 7,67 EUR), Befesa (+ 1,71 Prozent auf 23,74 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,56 Prozent auf 14,96 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil HENSOLDT (-2,06 Prozent auf 31,42 EUR), Hypoport SE (-1,39 Prozent auf 269,60 EUR), K+S (-1,26 Prozent auf 10,99 EUR), Stabilus SE (-0,97 Prozent auf 35,85 EUR) und Fraport (-0,82 Prozent auf 48,32 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TUI-Aktie. 1 279 959 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 19,328 Mrd. Euro weist die Talanx-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die thyssenkrupp-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,28 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,12 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

