Optimismus in Frankfurt: DAX am Donnerstagnachmittag mit Gewinnen

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,42 Prozent fester bei 18 451,44 Punkten. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,748 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,008 Prozent auf 18 375,96 Punkte an der Kurstafel, nach 18 374,53 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18 468,16 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 375,68 Punkten lag.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der DAX bereits um 1,18 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 04.06.2024, den Stand von 18 405,64 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 04.04.2024, bei 18 403,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.07.2023, wurde der DAX mit einer Bewertung von 16 039,17 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 10,03 Prozent. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 18 892,92 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Continental (+ 8,68 Prozent auf 58,58 EUR), Sartorius vz (+ 2,44 Prozent auf 226,30 EUR), Rheinmetall (+ 2,30 Prozent auf 516,60 EUR), Hannover Rück (+ 1,17 Prozent auf 233,20 EUR) und Zalando (+ 1,16 Prozent auf 23,51 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Bayer (-0,46 Prozent auf 26,11 EUR), SAP SE (-0,29 Prozent auf 187,12 EUR), BMW (-0,20 Prozent auf 88,26 EUR), EON SE (-0,08 Prozent auf 12,24 EUR) und Deutsche Börse (-0,03 Prozent auf 190,70 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 498 572 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 216,170 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel

2024 verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,48 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

