Optimismus in Frankfurt: DAX liegt am Nachmittag im Plus

Am Mittwoch geht es im DAX um 15:41 Uhr via XETRA um 1,00 Prozent auf 18 345,38 Punkte aufwärts. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 1,755 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,097 Prozent auf 18 181,71 Punkte an der Kurstafel, nach 18 164,06 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Mittwoch bei 18 356,38 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 181,71 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Auf Wochensicht gewann der DAX bereits um 0,598 Prozent. Vor einem Monat, am 03.06.2024, verzeichnete der DAX einen Wert von 18 608,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.04.2024, wurde der DAX mit einer Bewertung von 18 367,72 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 03.07.2023, bewegte sich der DAX bei 16 081,04 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,40 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Punkten erreicht.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 4,69 Prozent auf 504,40 EUR), Zalando (+ 3,79 Prozent auf 23,53 EUR), Sartorius vz (+ 3,39 Prozent auf 219,40 EUR), Deutsche Bank (+ 3,01 Prozent auf 15,68 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,85 Prozent auf 39,65 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,17 Prozent auf 446,40 EUR), Beiersdorf (-0,73 Prozent auf 135,60 EUR), Henkel vz (-0,73 Prozent auf 82,12 EUR), Siemens Healthineers (-0,67 Prozent auf 53,28 EUR) und Daimler Truck (-0,52 Prozent auf 36,49 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 4 276 185 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 216,730 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Unter den DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,54 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

