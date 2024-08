Optimismus in Frankfurt: DAX mittags freundlich

Am Donnerstag bewegt sich der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,31 Prozent höher bei 18 505,72 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,767 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,056 Prozent fester bei 18 459,28 Punkten, nach 18 448,95 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 18 534,91 Punkte, das Tagestief hingegen 18 458,61 Zähler.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der DAX bereits um 1,06 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.07.2024, notierte der DAX bei 18 407,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.05.2024, wurde der DAX auf 18 680,20 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 22.08.2023, verzeichnete der DAX einen Wert von 15 705,62 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 10,35 Prozent nach oben. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,02 Punkten.

DAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Deutsche Bank (+ 2,87 Prozent auf 14,41 EUR), Siemens Energy (+ 1,38 Prozent auf 25,00 EUR), Hannover Rück (+ 1,05 Prozent auf 249,80 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,94 Prozent auf 51,72 EUR) und Zalando (+ 0,91 Prozent auf 24,47 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Brenntag SE (-0,68 Prozent auf 64,60 EUR), Bayer (-0,66 Prozent auf 27,93 EUR), Daimler Truck (-0,35 Prozent auf 34,21 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,32 Prozent auf 37,87 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,29 Prozent auf 61,68 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 598 090 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 228,517 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist mit 2,54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Mit 8,85 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

