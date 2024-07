Optimismus in Frankfurt: DAX notiert im Plus

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,57 Prozent fester bei 18 512,51 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,760 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,013 Prozent auf 18 409,70 Punkte an der Kurstafel, nach 18 407,22 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 18 409,65 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 578,45 Zählern.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 0,207 Prozent. Der DAX stand vor einem Monat, am 11.06.2024, bei 18 369,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.04.2024, bewegte sich der DAX bei 17 954,48 Punkten. Der DAX notierte noch vor einem Jahr, am 11.07.2023, bei 15 790,34 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,39 Prozent zu. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 18 892,92 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,02 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Sartorius vz (+ 4,62 Prozent auf 242,40 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,54 Prozent auf 29,07 EUR), Merck (+ 2,48 Prozent auf 152,85 EUR), RWE (+ 2,39 Prozent auf 33,84 EUR) und EON SE (+ 2,00 Prozent auf 12,53 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Porsche (-1,01 Prozent auf 74,48 EUR), Deutsche Bank (-0,82 Prozent auf 15,30 EUR), Henkel vz (-0,69 Prozent auf 80,92 EUR), Commerzbank (-0,68 Prozent auf 14,53 EUR) und Deutsche Telekom (-0,63 Prozent auf 23,70 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 920 881 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 215,656 Mrd. Euro.

DAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,34 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

