Optimismus in Frankfurt: DAX zeigt sich letztendlich fester

Am Donnerstag legte der DAX via XETRA schlussendlich um 0,72 Prozent auf 18 540,10 Punkte zu. Die DAX-Mitglieder sind damit 1,760 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,013 Prozent fester bei 18 409,70 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 18 407,22 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 409,65 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 578,45 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 0,356 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 11.06.2024, stand der DAX bei 18 369,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.04.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 17 954,48 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 11.07.2023, einen Stand von 15 790,34 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10,56 Prozent aufwärts. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 892,92 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Sartorius vz (+ 5,05 Prozent auf 243,40 EUR), RWE (+ 2,97 Prozent auf 34,03 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,96 Prozent auf 29,19 EUR), Merck (+ 2,82 Prozent auf 153,35 EUR) und Siemens Healthineers (+ 2,60 Prozent auf 55,16 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Deutsche Bank (-0,74 Prozent auf 15,32 EUR), MTU Aero Engines (-0,61 Prozent auf 245,20 EUR), Beiersdorf (-0,54 Prozent auf 137,65 EUR), Commerzbank (-0,44 Prozent auf 14,57 EUR) und Deutsche Telekom (-0,38 Prozent auf 23,76 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4 969 922 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 215,656 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Unter den DAX-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,34 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at