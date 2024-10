Optimismus in Frankfurt: SDAX steigt am Mittag

Der SDAX verbucht am zweiten Tag der Woche Zuwächse.

Um 12:11 Uhr geht es im SDAX im XETRA-Handel um 0,63 Prozent aufwärts auf 14 250,52 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 100,291 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,461 Prozent auf 14 226,95 Punkte an der Kurstafel, nach 14 161,67 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 14 266,49 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 202,53 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, wurde der SDAX mit 14 058,70 Punkten gehandelt. Der SDAX lag noch vor drei Monaten, am 01.07.2024, bei 14 421,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wies der SDAX einen Stand von 12 875,77 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 3,11 Prozent aufwärts. Bei 15 337,24 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 12 940,72 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell adesso SE (+ 8,96 Prozent auf 74,20 EUR), flatexDEGIRO (+ 6,26 Prozent auf 13,66 EUR), Grand City Properties (+ 3,80 Prozent auf 13,12 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 3,06 Prozent auf 70,80 EUR) und SMA Solar (+ 2,38 Prozent auf 18,48 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Heidelberger Druckmaschinen (-2,10 Prozent auf 1,02 EUR), Elmos Semiconductor (-1,82 Prozent auf 64,90 EUR), SAF-HOLLAND SE (-1,80 Prozent auf 16,40 EUR), Medios (-1,12 Prozent auf 15,92 EUR) und KWS SAAT SE (-1,10 Prozent auf 62,90 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX sticht die flatexDEGIRO-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 309 444 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 10,142 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,53 erwartet. Die Mutares-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,70 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

