Optimismus in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart in Grün

Der SDAX bleibt auch am fünften Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,21 Prozent stärker bei 14 398,24 Punkten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 116,745 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,178 Prozent auf 14 393,74 Punkte an der Kurstafel, nach 14 368,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14 368,86 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 14 398,24 Punkten.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der SDAX bereits um 0,652 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.04.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 14 284,66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, lag der SDAX bei 13 707,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.05.2023, wurde der SDAX mit 13 669,24 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 4,18 Prozent zu. Das SDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 14 638,48 Punkte. Bei 13 230,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell thyssenkrupp nucera (+ 3,03 Prozent auf 12,57 EUR), Varta (+ 2,53 Prozent auf 9,92 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 2,24 Prozent auf 0,96 EUR), ADTRAN (+ 1,99 Prozent auf 4,62 USD) und AUTO1 (+ 1,54 Prozent auf 5,02 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil SCHOTT Pharma (-1,75 Prozent auf 37,04 EUR), Amadeus FiRe (-0,54 Prozent auf 111,40 EUR), Grand City Properties (-0,47 Prozent auf 10,68 EUR), SYNLAB (-0,38 Prozent auf 10,46 EUR) und Deutsche Beteiligungs (-0,36 Prozent auf 27,55 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SDAX sticht die Kontron-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 29 626 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX hat die TRATON-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 16,675 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Schaeffler-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,66 zu Buche schlagen. Mit 8,00 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at