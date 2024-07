Optimismus in Frankfurt: So steht der LUS-DAX mittags

Aktuell zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Der LUS-DAX springt im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0,27 Prozent auf 18 303,50 Punkte an.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 255,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18 462,00 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, notierte der LUS-DAX bei 18 607,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, wurde der LUS-DAX auf 18 521,00 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, den Stand von 16 180,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 9,31 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Zalando (+ 4,61 Prozent auf 22,90 EUR), RWE (+ 2,85 Prozent auf 32,86 EUR), Commerzbank (+ 2,61 Prozent auf 14,56 EUR), Deutsche Bank (+ 2,15 Prozent auf 15,23 EUR) und Siemens (+ 1,65 Prozent auf 176,58 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Sartorius vz (-2,65 Prozent auf 213,20 EUR), SAP SE (-1,84 Prozent auf 186,04 EUR), QIAGEN (-1,57 Prozent auf 37,95 EUR), MTU Aero Engines (-1,47 Prozent auf 235,30 EUR) und Merck (-1,07 Prozent auf 153,10 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX weist die Commerzbank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 907 893 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 221,212 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,53 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at