Optimismus in Frankfurt: TecDAX am Mittwochnachmittag in der Gewinnzone

Am Mittwoch steigt der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 1,21 Prozent auf 3 399,53 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 506,294 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,003 Prozent auf 3 359,06 Punkte an der Kurstafel, nach 3 358,95 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 359,06 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 3 404,45 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 1,88 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, bei 3 266,22 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 05.03.2024, den Wert von 3 426,48 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2023, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 223,93 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 2,25 Prozent nach oben. Bei 3 490,44 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 175,55 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit SÜSS MicroTec SE (+ 5,17 Prozent auf 57,00 EUR), Nemetschek SE (+ 3,29 Prozent auf 89,45 EUR), AIXTRON SE (+ 2,94 Prozent auf 21,72 EUR), JENOPTIK (+ 2,86 Prozent auf 28,74 EUR) und Sartorius vz (+ 2,50 Prozent auf 242,00 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen ATOSS Software (-0,87 Prozent auf 229,00 EUR), Nordex (-0,56 Prozent auf 14,32 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-0,42 Prozent auf 47,84 EUR), CompuGroup Medical SE (-0,37 Prozent auf 27,20 EUR) und United Internet (+ 0,00 Prozent auf 22,66 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 843 081 Aktien gehandelt. Mit 196,397 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

Die 1&1-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Mit 7,18 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at