TecDAX-Entwicklung 30.01.2026 15:58:46

Optimismus in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag mit Kursplus

Optimismus in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag mit Kursplus

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt nachmittags.

Um 15:42 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 1,27 Prozent höher bei 3 622,53 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 560,608 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,133 Prozent auf 3 572,32 Punkte an der Kurstafel, nach 3 577,09 Punkten am Vortag.

Bei 3 571,81 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 623,53 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 2,55 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.12.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 622,27 Punkten auf. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 30.10.2025, bei 3 650,45 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 30.01.2025, einen Wert von 3 714,93 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,049 Prozent abwärts. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 571,81 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit JENOPTIK (+ 10,83 Prozent auf 26,40 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 7,31 Prozent auf 49,90 EUR), SAP SE (+ 3,91 Prozent auf 171,06 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,86 Prozent auf 113,00 EUR) und AIXTRON SE (+ 2,60 Prozent auf 19,93 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen United Internet (-1,00 Prozent auf 27,62 EUR), EVOTEC SE (-0,80 Prozent auf 6,22 EUR), 1&1 (-0,75 Prozent auf 26,60 EUR), Nemetschek SE (-0,75 Prozent auf 73,25 EUR) und Sartorius vz (-0,54 Prozent auf 239,80 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der SAP SE-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 3 257 400 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 223,323 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

