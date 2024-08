Optimismus in Frankfurt: TecDAX beendet den Dienstagshandel in der Gewinnzone

Am Dienstag gewann der TecDAX via XETRA schlussendlich 0,26 Prozent auf 3 351,37 Punkte. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 531,596 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,153 Prozent höher bei 3 347,67 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 342,55 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 371,09 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 3 344,36 Einheiten.

TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, wurde der TecDAX mit 3 326,63 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 30.04.2024, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 274,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, bei 3 302,53 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 0,806 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 175,55 Zählern.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell CANCOM SE (+ 3,79 Prozent auf 32,90 EUR), Sartorius vz (+ 3,69 Prozent auf 252,70 EUR), Nagarro SE (+ 2,69 Prozent auf 80,20 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,44 Prozent auf 63,10 EUR) und Energiekontor (+ 1,69 Prozent auf 66,10 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen SÜSS MicroTec SE (-1,98 Prozent auf 59,50 EUR), Siemens Healthineers (-1,34 Prozent auf 53,20 EUR), EVOTEC SE (-1,15 Prozent auf 8,61 EUR), SAP SE (-0,45 Prozent auf 192,02 EUR) und 1&1 (-0,39 Prozent auf 15,14 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 4 416 385 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 228,377 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

2024 verzeichnet die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,09 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

