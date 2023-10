Optimismus in Frankfurt: TecDAX mittags mit Kursplus

Am vierten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,60 Prozent fester bei 3 053,28 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 437,394 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,277 Prozent höher bei 3 043,48 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 035,07 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 057,32 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 042,40 Punkten.

TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 1,98 Prozent. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 12.09.2023, einen Wert von 3 076,87 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.07.2023, wies der TecDAX einen Stand von 3 180,51 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.10.2022, wies der TecDAX 2 664,44 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2023 gewann der Index bereits um 5,05 Prozent. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 350,46 Punkten. Bei 2 897,14 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit HENSOLDT (+ 2,60 Prozent auf 28,42 EUR), Energiekontor (+ 2,55 Prozent auf 76,50 EUR), SMA Solar (+ 2,14 Prozent auf 66,75 EUR), Kontron (+ 2,01 Prozent auf 19,28 EUR) und Nemetschek SE (+ 1,91 Prozent auf 64,18 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen United Internet (-0,95 Prozent auf 20,90 EUR), Bechtle (-0,51 Prozent auf 44,65 EUR), QIAGEN (-0,48 Prozent auf 37,53 EUR), Sartorius vz (-0,44 Prozent auf 319,40 EUR) und freenet (-0,35 Prozent auf 23,04 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 955 524 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 145,230 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,57 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,40 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at