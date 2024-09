Optimismus in London: Das macht der FTSE 100 am Mittag

Am Donnerstag gewinnt der FTSE 100 um 12:10 Uhr via LSE 0,10 Prozent auf 8 278,00 Punkte. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,568 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 269,60 Punkte an der Kurstafel, nach 8 269,60 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 8 244,41 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 285,55 Zähler.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 1,18 Prozent. Vor einem Monat, am 05.08.2024, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 8 008,23 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 05.06.2024, stand der FTSE 100 noch bei 8 246,95 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.09.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 437,93 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 7,21 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 8 474,41 Punkte. 7 404,08 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Whitbread (+ 3,59 Prozent auf 30,03 GBP), Burberry (+ 3,52 Prozent auf 6,45 GBP), Barratt Developments (+ 2,32 Prozent auf 5,08 GBP), Severn Trent (+ 2,31 Prozent auf 26,61 GBP) und WPP 2012 (+ 2,24 Prozent auf 7,23 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Associated British Foods (-4,88 Prozent auf 23,79 GBP), D S Smith (-2,88 Prozent auf 4,51 GBP), Admiral Group (-2,71 Prozent auf 28,52 GBP), Rolls-Royce (-2,33 Prozent auf 4,70 GBP) und Halma (-1,61 Prozent auf 25,03 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 20 599 690 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 242,480 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

2024 präsentiert die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index zeigt die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,77 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at