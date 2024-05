Optimismus in London: FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels im Aufwind

Am Dienstagabend wagten sich die Anleger in London aus der Reserve.

Am Dienstag tendierte der FTSE 100 via LSE zum Handelsende 1,22 Prozent höher bei 8 313,67 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,594 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 213,49 Punkten, nach 8 213,49 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Dienstag bei 8 335,68 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 213,49 Punkten erreichte.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, bei 7 911,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.02.2024, wies der FTSE 100 7 628,75 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 778,38 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 7,67 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 335,68 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 404,08 Punkten.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell DCC (+ 4,55 Prozent auf 57,45 GBP), SSE (+ 4,15 Prozent auf 17,81 GBP), Barclays (+ 3,95 Prozent auf 2,10 GBP), Fresnillo (+ 3,28 Prozent auf 5,68 GBP) und Experian (+ 3,23 Prozent auf 33,83 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil easyJet (-5,80 Prozent auf 5,10 GBP), Burberry (-2,46 Prozent auf 11,51 GBP), Melrose Industries (-2,05 Prozent auf 5,91 GBP), BP (-1,31 Prozent auf 5,04 GBP) und D S Smith (-1,00 Prozent auf 3,58 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 197 860 834 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie hat im FTSE 100 mit 217,695 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

2024 hat die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Phoenix Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,40 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at