Optimismus in London: FTSE 100 zum Handelsstart in der Gewinnzone

Am Mittwoch bewegt sich der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE 0,03 Prozent stärker bei 8 348,18 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,580 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 345,46 Punkte an der Kurstafel, nach 8 345,46 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 362,74 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 345,46 Punkten lag.

FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 0,245 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, wies der FTSE 100 8 285,71 Punkte auf. Der FTSE 100 stand vor drei Monaten, am 28.05.2024, bei 8 254,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, betrug der FTSE 100-Kurs 7 338,58 Punkte.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,12 Prozent zu. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 404,08 Zählern.

Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Coca-Cola HBC (+ 1,97 Prozent auf 27,96 GBP), Associated British Foods (+ 1,00 Prozent auf 25,24 GBP), GSK (+ 0,99 Prozent auf 16,34 GBP), RS Group (+ 0,85 Prozent auf 7,72 GBP) und Barratt Developments (+ 0,78 Prozent auf 5,20 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Kingfisher (-1,74 Prozent auf 2,82 GBP), Antofagasta (-1,60 Prozent auf 18,80 GBP), Anglo American (-1,27 Prozent auf 22,50 GBP), Rio Tinto (-1,11 Prozent auf 47,61 GBP) und Fresnillo (-0,99 Prozent auf 5,49 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 2 774 583 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 240,554 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

2024 präsentiert die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,56 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

